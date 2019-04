Luckenwalde Luckenwalde - Räumungsverkauf mit Hindernissen Silvia Prößdorf schließt ihre Boutique „Insider-Mode“ in der Parkstraße. Bis zum Jahresende will sie ihre Waren verkauft haben. Das Problem ist, dass ihr durch Baustelle vorder Tür, die Laufkundschaft fehlt.

Silvia Prößdorf in ihrem Geschäft „Insider-Mode“ in der Parkstraße in Luckenwalde. Quelle: foto: Margrit Hahn