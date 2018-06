Auch bei 30 Grad im Schatten schlüpfen Silke Göhring, Magdalena Knohl sowie Lillian Jainda, Alma Dreßler und Mameha Prib in ihre dicken Kostüme. Die Kinder und Erzieher der Kita „Vier Jahreszeiten“ der Volkssolidarität Erzieher geben schon mal einen kleinen Vorgeschmack, auf das, was in der kommenden Woche im Stadttheater gezeigt wird. Trotz der aktuellen Personalknappheit in der Kita wird es auch in diesem Jahr wieder zwei Aufführungen geben. Gezeigt wird „Käpt’n Blaubär – rette sich wer kann“. „Das Stück haben wir vor gut zehn Jahren schon einmal gezeigt“, sagt Kita-Leiterin Carmen Scheibe. Ein völlig neues Stück zu schreiben, wäre organisatorisch nicht zu schaffen gewesen.

In einer Woche ist die Aufführung

Die Vorbereitungen in der Kita laufen auf Hochtouren. Seit Januar wir geprobt. Jetzt bleibt nur noch eine Woche, dann müssen die Texte sitzen. Die Kinder üben zu Hause mit den Eltern und zweimal in der Woche in der Einrichtung mit den Erziehern. Auch Hausmeister Andreas Garke hat noch alle Hände voll zu tun, denn das Boot muss gestrichen und die Segel gebaut werden. Die Kostüme stammen größtenteils aus dem eigenen Fundus.

85 Kitakinder auf der Bühne

Insgesamt 85 Kita-Kinder werden auf der Bühne singen und tanzen. Für einige ist es eine Premiere. Andere – vor allem die Größeren – standen schon öfter auf der Bühne, sie sind mittlerweile richtige kleine Profis. Die Hauptrollen übernehmen Silke Göhring als Käpt’n Blaubär und Magdalena Knohl als Hein Blöd. Die Geschichte ist recht bekannt: Es geht um den Helden der Weltmeere, Bezwinger haushoher Wellen und unvorstellbarer Stürme – Käpt’n Blaubär? Selbst seine Enkel halten die meisten seiner Geschichten jedoch für Flunkerei.

Spannende Geschichte

Nicht einmal seine Reise auf dem Eisberg wollen sie ihm glauben. Und so begibt sich Käpt’n Blaubär zusammen mit Hein Blöd und den drei Enkeln an Bord der Titanic. Mutig stechen sie in See, immer auf der Suche nach dem Eisberg. Doch leider ist der Kompass kaputt und die Reise verläuft anders als geplant.

Kreismusikschule unterstützt das Projekt

Unterstützung bekommt die Kita bei ihren Auftritten von den Schülern und Lehrern der Kreismusikschule Teltow-Fläming. Die Leitung hat Volker Hiebsch. Am Donnerstag ist die Generalprobe.

Karten erhältlich

Die Veranstaltungen finden am 9. Juni um 15 Uhr sowie am 11. Juni um 10 Uhr im Stadttheater statt. Für beide Vorstellungen gibt es noch Karten.

Von Margrit Hahn