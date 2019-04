Warum die Umleitungsschilder in Sperenberg ausgetauscht werden

Luckenwalde Panne bei Straßenschildern - Warum die Umleitungsschilder in Sperenberg ausgetauscht werden Der Landesbetrieb Straßenwesen bedankt sich für einen MAZ-Hinweis und sichert zu: In 24 Stunden sind alle etwa zwei Dutzend falschen Schilder in der Region Kummersdorf-Alexanderdorf/Sperenberg korrigiert.

