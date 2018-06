Luckenwalde

Erneut kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in Luckenwalde. Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, stiegen die unbekannten Täter in einen Laden in der Potsdamer Straße ein.

Sie hebelten ein Seitenfenster auf, um einzusteigen, und durchwühlten den gesamten Innenraum. Aus der Kaffee- und Wechselgeldkasse wurde Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird mit 600 Euro angegeben.

Die Polizei konnte Spuren sichern. In den vergangenen Wochen wurde in Luckenwalde unter anderem in einen Friseursalon und in einen Jugendklub eingebrochen.

