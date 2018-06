Luckenwalde

Eine Zapfsäule an der Luckenwalder Sprinttankstelle in der Berkenbrücker Chaussee ist bei einem Unfall am Samstagabend gegen 18.30 Uhr umgefahren worden. Auch ein Fahnenmast wurde beschädigt.

Die 62-jährige Fahrerin eines VW Polo, die stadtauswärts unterwegs war, kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache im Gegenverkehr mit einem Kia, als dessen 20-jähriger Fahrer nach links auf das Tankstellengelände abbog. Die VW-Fahrerin wich aus und prallte gegen einen Fahnenmast, gegen die Zapfsäule und einen Pkw Audi. Verletzt wurde niemand.

Sachschaden von 30.000 Euro

Durch den Aufprall wurde die Zapfsäule vollkommen zerstört; die kompletten Zapfsäulen der Tankstelle wurden automatisch notabgeschaltet. Am VW entstand Totalschaden. Durch die zahlreichen Zusammenstöße bot sich zum Unfallzeitpunkt ein großes Trümmerfeld. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Nach Auskunft der Tankstellenbetreiberin wird es einige Wochen dauern, bis eine neue Zapfsäule installiert ist.

Von Elinor Wenke