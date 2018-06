Der Hof und die alten Backsteinbauten hinter der Potsdamer Straße sind ziemlich verrottet. Sie laden nicht zum Verweilen ein, aber die Augen von Rainer Kirchmann leuchten beim Anblick dieses Anwesens. „Hier war der Garten und dort der Bunker, wo jetzt der Schützenverein seinen Schießstand hat“, erzählt er und zeigt herum. Hier habe er als Kind gespielt, hier seine Mutter gearbeitet, hier war sein Opa Betriebsleiter eines Baustoffwerks. „Und hier hatte ich mein Reich“, sagt er.

Auftritte mit nationalen und internationalen Stars

Seit jener Zeit hat Rainer Kirchmann ganz andere Spielwiesen kennengelernt. Er gehörte zur Musiker-Avantgarde der DDR. Er spielte mit nationalen und internationalen Stars wie Veronika Fischer und Mikis Theodorakis. Er war Bandmitglied bei „Pankow“ und vorher bei „Prinzip“. Er hat ihre größten Hits wie „Langeweile“ oder „Weit ist die Straße“ komponiert.

Begonnen hat aber alles in Luckenwalde, besser gesagt im Sandkasten in der Siedlung „Auf dem Sande“, wo seine 88-jährige Mutter noch wohnt. Am Sonntag wird er selbst 66 Jahre alt.

Erste Gage: eine handvoll Bonbons

Er war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, als er und seine Spielkameraden eine Art Fernsehshow veranstalteten. Jeder musste einen kulturellen Beitrag leisten. Und der kleine Rainer hatte schon ein großes Repertoire „drauf“, weil der Vater gern Opernarien trällerte und die Mutter lieber Schlager. „Die Leute hingen an den Fenstern und waren begeistert“, erinnert sich Kirchmann an seinen Auftritt. Und die Krämersfrau langte ins große Bonbonglas. „Nach meinem ersten öffentlichen Auftritt im Sandkasten war eine Hand voll Bonbons meine erste Gage“, erinnert er sich.

Erste Band: „Die Raben“ aus Luckenwalde

Seine Eltern sorgten dafür, dass ihr talentierter Junge ein Klavier bekam. Mit 15 wechselt er nach Berlin zur Spezialschule für Musik, aber sein mangelndes Interesse an „ernster Musik“ lässt ihn nach der 10. Klasse das Internat verlassen. Er kehrt nach Luckenwalde zurück, wo er Werkzeugmacher mit Abitur lernt. Es gelingt ihm, in der besten Band des Ortes, „Die Raben“, als Organist aufgenommen zu werden. Als sich „Die Raben“ zerstreiten, tritt er in die Band „Impress“ ein. Nach der Armee wird er Mitglied bei der Band „Progressiv“ und schreibt seine ersten eigenen Songs.

Mit der „Pappe“ kein ordentlicher Beruf mehr

Nebenbei studiert er Gesang und Klavier an der Musikschule Berlin-Friedrichshain. Als Abschluss erhält er den begehrten Berufsausweis (die „Pappe“). So muss er nicht mehr einem „ordentlichen“ Beruf nachgehen.

Fortan arbeitet er also als Sänger, Pianist und Schauspieler. Er komponiert Filmmelodien und schreibt Songs, tritt als Solomusiker oder mit Partnern auf. Vor zwei Jahren ist seine jüngste CD „Hinter dem Glück“ erschienen. Alle Stücke sind selbst komponiert und die meisten Texte hat er auch selbst geschrieben.

Auftritte an Stätten seiner Kindheit und Jugend

Inzwischen kommt Rainer Kirchmann wieder häufiger nach Luckenwalde, wo er seine kranke Mutter pflegt. In der Kreisstadt wird er am 8. Juli um 15 Uhr im Café „Klassmo“ ein Solokonzert geben – genau neben seinem früheren Spielplatz an der Potsdamer Straße. An dieser Stelle habe er als kleiner Junge die „galaktischen“ Lkw aus Holland beobachtet, die aus der damaligen Lagerhalle der Klavierfabrik „Niendorf“ die Flügel abholten berichtet er.

Und am 6. September wird Rainer Kirchmann mit seiner Band im Konzertsaal der jetzigen Niendorf-Fabrik auftreten. Genau dort, wo früher die Lehrlingswerkstatt des Wälzlagerwerkes war und er bei seiner Ausbildung das Feilen übte.

Von Hartmut F. Reck