Rangsdorf

In der Baustelle auf der A10, dem südlichen Berliner Ring, zwischen Rangsdorf und Genshagen ist am Mittwoch gegen 7.30 Uhr ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren. Verletzte gab es glücklicherweise nicht, der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt, berichtete die Polizei am Vormittag. Die Fahrbahn Richtung Dreieck Nuthetal musste während der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Erst um 8.55 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

In einer früheren Fassung hieß es, der Lkw sei auf den Kleintransporter aufgefahren. Das erwies sich als nicht korrekt.

Von MAZonline