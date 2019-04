Ludwigsfelde

Ein 24-jähirger Afghane ist nach eigenen Angaben am Mittwochabend am Basektballplatz in einem Park an der Märkischen Straße in Ludwigsfelde von drei Personen geschlagen und verletzt worden. Zunächst soll die Gruppe den jungen Mann und dessen Begleiterin, eine Polin, in ein Gespräch verwickelt haben, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Dann seien aus der Gruppe heraus verfassungswidrige und ausländerfeindliche Parolen geäußert und entsprechende Gesten gezeigt worden. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 24-Jährige im Gesicht verletzt wurde. Als dieser sagte, er wolle die Polizei rufen, wurde er noch bedroht. Ein Unbekannter sei dann hinzugekommen und habe die Männer von weiteren Schlägen abgehalten.

Opfer ging zur Polizei

Anschießend begab sich der junge Mann zur Polizei. Allerdings wollte er nur eine Fundsache abgeben, eine Anzeige wegen des Vorfalls wollte er nicht erstatten. Dennoch leitete die Polizei von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren ein.

Tatverdächtiger ermittelt

Im Zuge der Ermittlungen konnte bereits ein Tatverdächtiger, ein erheblich alkoholisierter 20-jähriger Ludwigsfelder, ermittelt werden. Dieser wiederum stellte den Vorfall ganz anders dar, nämlich dass er zuerst geschlagen worden sei und sich nur gewehrt habe.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen und den Hintergründen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming zu wenden, Telefon 03371/6000. Zeugen können auch das Hinweisportal der Polizei im Internet nutzen.

Von MAZonline