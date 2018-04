Im Stadt-Aktiv-Park und auf der Skateranlage in Ludwigsfelde herrscht künftig Alkoholverbot. Die Stadtverordneten haben am Dienstagabend eine entsprechende Änderung der Stadtordnung beschlossen. Damit reagieren sie auf Beschwerden über das Verhalten von Jugendlichen an beiden Stellen aus den Jahren 2016 und 2017. Vor der Änderung habe es an einer Rechtsgrundlage gemangelt, um effektiv einschreiten zu können, heißt es in der Begründung des Antrags.

Von MAZonline