Ludwigsfelde

Vom Parkplatz des Krankenhauses an der Straße der Jugend in Ludwigsfelde ist am Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 13 Uhr ein Audi Q5 gestohlen worden. Das Kennzeichen des Wagens war TF-EP 20. Das Auto wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline