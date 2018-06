Ludwigsfelde

In einer wegen Bauarbeiten leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweizer-Straße in Ludwigsfelde ist es am Wochenende zu einem Brand gekommen. Offenbar ging das Feuer von allein wieder aus, allerdings verrußte die Wohnung, ein Zimmer wurde stark beschädigt. Die Brandursache ist unklar, ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

