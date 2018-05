Ludwigsfelde

Fünf Personen haben am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr auf der A10 Richtung Magdeburg einen 44-jährigen Kleintransporterfahrer überfallen und ihm 5500 Euro gestohlen. Die Männer hatten mit einem schwarzen Audi A6, Modelljahr 2009/10, zwischen Ludwigsfelde-Ost und -West zunächst den Anhänger des Kleintransporters leicht berührt. Dann forderten sie den Transporterfahrer per Lichthupe zum Anhalten auf. Der Mann hielt auf dem Seitenstreifen, die fünf schwarz gekleideten Männer stiegen aus dem Audi aus. Vier von ihnen verwickelten den Fahrer in ein Gespräch und begutachteten eventuelle Schäden an den Fahrzeugen. Der fünfte nutzte die Gelegenheit, um auf der Beifahrerseite in den Kleintransporter zu gelangen und dort die Wertsachen des 44-Jährigen zu entwenden.

Transporterfahrer trat gegen den Audi

Als dieser den Diebstahl bemerkte, schrie er den Dieb an und forderte die Herausgabe seiner Dokumente und seines Bargelds. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten, bei der der 44-Jährige den Dieb auf die Motorhaube des Audi schubste und gegen dessen Tür trat. Dadurch müssen an dem Wagen mit Berliner Überführungskennzeichen Schäden entstanden sein, so die Polizei am Montag. Trotz der Gegenwehr des Transporterfahrers gelang den fünf Männern die Flucht.

Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter

Die Polizei sucht nun nach den Männern. Sie sollen 1,60 bis 1,70 Meter groß, 70 bis 80 Kilo schwer und von sportlicher Statur sein. Ihr Aussehen wird als südeuropäisch beschrieben, sie sprachen gebrochen Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter 03371/6000 oder online unter www.polizei.brandenburg.de entgegen.

