Zur Fußball-WM wird es ein Public Viewing im Hof des Ludwigsfelder Klubhauses geben. Die Stadtverordneten haben am Dienstag einem entsprechenden Antrag der Verwaltung zugestimmt. Sie stellten außerdem knapp 37 000 Euro für die Finanzierung zur Verfügung. An insgesamt zwölf Terminen sollen Spiele übertragen werden. Jeweils 700 Menschen finden in dem Hof Platz.

Die Karten werden ab sofort im Bürgerservice der Stadt und über die Internetseite des Klubhauses verkauft.

Von MAZonline