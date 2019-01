Genshagen

Auf der A 10 Richtung Frankfurt (Oder) ist am Mittwochmorgen zwischen den Abfahrten Genshagen und Rangsdorf ein Lkw-Auflieger in Brand geraten. Nachdem der 34-jährige Fahrer das Feuer bemerkt hatte, lenkte der lenkte er seinen Sattelzug geistesgegenwärtig in eine Nothaltebucht und trennte die Zugmaschine vom Auflieger. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Auflieger bereits in voller Ausdehnung. Für die Löschmaßnahmen musste die rechte Fahrspur gesperrt werden. Der Feuerwehr gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen und anschließend zu löschen. Der Lastwagenfahrer erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, die in einem Rettungswagen ambulant versorgt wurde. Er konnte nach Abschluss der Löscharbeiten seine Zugmaschine selbstständig auf den nächsten Autobahnparkplatz bringen und die Bergung des Sattelaufliegers veranlassen. Die Autobahnmeisterei setzte Taumittel ein, um das auf der kalten Autobahn gefrorene Löschwasser als Gefahrenquelle auszuschließen. Die Schadenshöhe und die Ursache des Feuers sind unklar.

Von MAZonline