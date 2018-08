Genshagen

Unbekannte haben am Wochenende die Tanks von mehreren Baufahrzeugen auf dem Gelände einer Firma in der Straße Am Birkengrund in Genshagen aufgebrochen. Sie zapften dann Diesel aus den Tanks ab. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren.

Von MAZonline