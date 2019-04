Genshagen

Zwei Menschen sind am Samstagabend bei einem Unfall auf der B 101 an der Abfahrt Genshagen verletzt worden. Ein 27-Jähriger kam dort gegen 17.40 Uhr mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei wurden sowohl er wie seine 23-jährige Beifahrerin verletzt. Beide wurden von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 3000 Euro.

Von MAZonline