Groß Schulzendorf

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sind Unbekannte in einen Transporter eingebrochen, der in der Trebbiner Straße in Groß Schulzendorf abgestellt war. Die Täter stahlen aus dem Fahrzeug diverse Werkzeuge im Wert von etwa 6000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren.

Von MAZonline