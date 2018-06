Ludwigsfelde

Drei Menschen sind bei einem schweren Unfall am Montag gegen 11 Uhr auf der A10, dem südlichen Berliner Ring Richtung Potsdam, schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen ist dort zwischen Ludwigsfelde-West und dem Dreieck Nuthetal ein Kleintransporter mit einem Lkw zusammengestoßen und anschließend in die Betonschutzwand zwischen den Richtungsfahrspuren geprallt. Einer der Schwerverletzten musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehr wird auf der Standspur und der rechten Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt.

In den frühen Morgenstunden war es in der Gegenrichtung, zwischen dem Dreieck Nuthetal und der Anschlussstelle Michendorf, bereits zu einem Lkw-Unfall gekommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline