„2,5 Liter auf sechs Kilometern“, so lautet der T-Shirt-Aufdruck eines Teams beim mittlerweile 16. Bierathlon in Ludwigsfelde am Sonnabend – und das ist Programm bei dieser Fun-Sportart.

Sechs Kilometer laufen mit einem Kasten Bier

„Der Bierathlon ist ein Lauf, bei dem man Leistung und Spaß perfekt miteinander kombinieren kann.“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Jörn Howe. In Zweierteams mussten die Teilnehmer auf einer Strecke von genau 6,3 Kilometern einen Kasten Bier mit 20 Flaschen transportieren. An den fünf Zwischenstationen trinkt dann jedes Teammitglied eine 0,5-Liter-Flasche Bier aus dem Kasten, bevor das Team den Lauf fortgesetzen dadarf. Am Zieleinlauf sollten sich dann jeweils zehn leere und zehn volle Flaschen im Kasten befinden. Das Team mit der schnellsten Zeit gewinnt schließlich den ganzen Bierathlon.

Bereits mittags hatten sich die Organisatoren, allen voran die Mitglieder des vor drei Jahren gegründeten Vereins „Bierathlon e.V.“, und die Teilnehmer auf dem Sportplatz der Gottfried-Daimler-Oberschule versammelt, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Ab 15 Uhr starteten die Teams dann in den Wettbewerb.

Die Deutschen Meister Willi Wandelt und Marco Schilling freuen sich auf ihren Start und wollen ihren Titel verteidigen. Quelle: Melanie Breitkopf

In diesem Jahr wurden in Ludwigsfelde gleichzeitig mit dem lokalen Bierathlon auch die Deutschen Meisterschaften in dieser Disziplinb ausgetragen. Deswegen waren dort unter anderem die Titelverteidiger Marco Schilling und Willi Wandelt am Start – und sie hatten sich gut auf den Wettkampf vorbereitet: „Wir haben jeden Donnerstag eine Kiste Bier getrunken. Die meisten Leute holen wir an den Stationen beim Trinken ein.“, sagt Willi Wandelt lachend. Beide sehen die Veranstaltung als Spaßevent an, wollten aber natürlich trotzdem versuchen den Titel zu verteidigen.

Teams traten teilweise verkleidet an

Aufgrund des warmen Wetters der vergangenen Tage und dem Regen, der am Sonnabend kurz vor dem Start einsetzte, konnte man nicht ganz an die Teilnehmerzahlen der letzten Jahre anschließen, sagt Jörn Howe. Die knapp über zehn Teams waren teilweise ausgelassen verkleidet, etwa als Schornsteinfeger oder als Affen und bereiteten sich gut gelaunt im aufgestellten Partyzelt mit Bier und Musik auf ihren Start vor. Einige von ihnen seien bereits seit mehr als acht Jahren dabei, aber es gebe auch immer wieder neue Teilnehmer, sagt der Vorsitzende des Bierathlon Vereins, Lars Eichhorn.

Bier verschütten gibt Strafminuten

Kurz vor dem Start wurden für alle Teilnehmer nochmals die Regeln erläutert, denn die sind hart: Die maximale Zeit für die Strecke beträgt zwei Stunden und wer beispielsweise beim Trinken zu viel Bier verschüttet, bekommt Strafminuten. Im Abstand von einer Minute starteten dann die Teilnehmer in den eigentlichen Bierathlon. Zwei Pools standen am Zieleinlauf zur Abkühlung der Läufer bereit, bevor dann ab 18 Uhr bei der Siegerehrung und der anschließenden Aftershow Party ausgelassen weitergefeiert wurde.

Von Melanie Breitkopf