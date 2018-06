Genshagen

Zu einem Feuerwehreinsatz wurde die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Genshagen gerufen. In der Werkhalle eines Metallverarbeitungsunternehmens in der Parkallee kam es aus bislang unbekannten Gründen gegen Mitternacht zu einem Brand in einer technischen Anlage. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Anlagen oder das Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Da ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden kann und es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gegeben hat, konnte die Polizei den Einsatz nach Abschluss der Löscharbeiten beenden. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor.

Von MAZonline