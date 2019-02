Ludwigsfelde

Bei einem Unfall in der Brandenburgischen Straße in Ludwigsfelde, vor dem OSZ, ist am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Zeugen fuhr er auf einem Daelim-Moped hinter dem VW einer 18-Jährigen her. Diese wollte nach links auf den Schulparkplatz abbiegen und bremste, daraufhin wollte der 16-Jährige sie überholen. Als das Auto nach links zog, kollidierten beide. Der Mopedfahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, die 18-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

Von MAZonline