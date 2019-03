Ludwigsfelde

Die Polizei hat am Sonntagabend zwei Dieseldiebe erwischt. Ein Zeuge hatte die Beamten gegen 21.30 Uhr gerufen, weil er gesehen hatte, wie ein Mann auf einem Firmengelände Diesel umfüllte. Als die Polizei eintraf, entdeckten sie neben dem 46-Jährigen aus Polen weitere Personen, die dann mit mehreren Fahrzeugen flüchteten. Ein 42-jähriger stoppte am Eingang des Geländes und flüchtete zu Fuß, die Polizisten konnten ihn festhalten. In seinem Auto fanden sich mehrere Kanister Diesel und eine Vorrichtung zum Abzapfen.

Von MAZonline