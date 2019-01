Ludwigsfelde

In zwei Firmen auf einem Grundstück in Ludwigsfelde ist am Wochenende eingebrochen worden. Die Täter schnitten dazu einen Zaun durch, öffneten gewaltsam mehrere Container und stahlen daraus Bargeld und diverses Werkzeug. Darüber wurde die Polizei am Montagmorgen informiert. Der genaue Schaden wird noch ermittelt. Die Polizei konnte allerdings einige Spuren am Tatort sichern.

Von MAZonline