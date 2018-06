Ludwigsfelde

Aus bisher ungeklärter Ursache sind am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr auf einem Firmengelände an der Gottlieb-Daimler-Straße in Ludwigsfelde die Gummiteile eines Förderbands in Brand geraten. Sie lagen auf einer Wiese auf dem verschlossenen Grundstück. Durch das Feuer entstand eine große, weithin sichtbare Rauchsäule, die vom Wind Richtung B101 getrieben wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei und Kriminaltechniker kamen zum Einsatz, um die Brandursache zu finden. Die Ermittlungen gehen laut Polizei derzeit in alle Richtungen, auch eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Von MAZonline