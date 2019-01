Ludwigsfelde/Cottbus

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Cottbus haben Beamte der Bundespolizei am Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr einen in Ludwigsfelde gestohlenen Mercedes Sprinter sichergestellt. Ihnen war aufgefallen, dass sowohl das Türschloss als auch das Zündschloss beschädigt waren, was auf einen Diebstahl hinweist. Telefonisch bestätigte ihnen der Halter, dass der Transporter gegen 0.30 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße in Ludwigsfelde abgestellt worden war und dieser irgendwann in der Nacht gestohlen worden war. Die Polizisten nahmen den aus Polen stammenden Fahrer des Sprinters vorläufig fest, das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Von MAZonline