Ludwigsfelde

An einer Böschung zur A 10 am Ludwigsfelder Damm in Ludwigsfelde hat es am Sonnabend gegen 11.50 Uhr gebrannt. Eine Zeugin hatte das Feuer beim Vorbeifahren bemerkt, etwa 50 Quadratmeter Wiese und Böschung standen in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatten Kinder das Feuer durch Hantieren mit Feuerwerk ausgelöst. Zwei Kinder entdeckte die Polizei am Brandort und übergab sie den Erziehungsberechtigten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline