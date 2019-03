Ludwigsfelde Jütchendorf - Marita Wiemer zeigt, wie Linolschnitt geht Zum allerersten Mal gab es in Deutschland einen Tag der Druckkunst. Daran beteiligt hat sich als eine der wenigen in Brandenburg eine Malerin und Grafikerin im Ludwigsfelder Ortsteil Jütchendorf.

Marita Wiemer (l.) öffnete zum erstmals deklarierten Tag der Druckkunst in Deutschland ihr Atelier im Ludwigsfelder Ortsteil Jütchendorf. Drei Frauen aus der Region nahmen ihr Angebot zu einem Workshop an; hier lassen sich Monika Tanneberger (Mitte) und Mandy Stief-Rubin in die Werkzeuge für die Hochdruck-Technik Linolschnitt erklären. Quelle: Jutta Abromeit