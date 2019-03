Ludwigsfelde

Über 1000 Euro waren die Waren wert, die ein 28-Jähriger am Sonnabend gegen 12.30 Uhr in einem Baumarkt an der Ludwigsfelder Parkallee in seine Jacke steckte. Dann wollte er den Markt verlassen ohne zu bezahlen. Angestellte hinderten den Ladendieb daran und hielten ihn fest, bis die Polizei kam.

Von MAZonline