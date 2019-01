Ludwigsfelde

Mehrere Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde waren am Montagabend nötig, um einen Ladendieb festzuhalten, der sich heftig wehrte. Dabei wurde einer der Mitarbeiter verletzt. Polizisten mussten den 23-jährigen Täter fixieren. Er bekam eine Anzeige wegen räuberischem Diebstahls. Auf Anordnung der Staatswaltschaft wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Von MAZonline