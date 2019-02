Ludwigsfelde

Ein Mercedes Viano mit dem Kennzeichen TF-XX 3003 ist in der Nacht von Montag zu Dienstag zwischen 19 und 5 Uhr in Ludwigsfelde gestohlen worden. Der Wagen stand auf einem Grundstück am Dachsweg. Der Schaden beträgt 35 000 Euro.

Von MAZonline