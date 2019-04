Ludwigsfelde

Bei einem schweren Unfall am Donnerstagabend ist ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er war gegen 20 Uhr auf der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde in Richtung Struveshof unterwegs, als ein 36-jähriger mit seinem Mercedes von der Maxim-Gorki-Straße auf die Potsdamer Straße abbog und dabei den Motorradfahrer übersah, der Vorfahrt hatte. Dieser stürzte bei dem Versuch auszuweichen und rutschte gegen den Mercedes. Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen ins Krankenhaus. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

Von MAZonline