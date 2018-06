Ludwigsfelde

Autofahrer in Ludwigsfelde können ab sofort ihren Parkschein per Smartphone-App bezahlen. Dazu müssen sie die App der Firma Mobilet herunterladen, sich darin ein Konto anlegen und es online mit Geld aufladen, teilte die Stadt mit. Anschließend müssen sie ihr Autokennzeichen in der App hinterlegen. Dann können sie die Stadt Ludwigsfelde auswählen und haben drei Parkzonen zur Verfügung: Zentrum (Parkzeit Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr und sonnabends von 8 bis 12 Uhr), Krankenhaus (Parkzeit Montag bis Sonntag von 8 bis 21 Uhr) und Bahnhöfe (Parkzeit Montag bis Sonntag rund um die Uhr). Dann müssen sie noch die beabsichtigte Parkzeit eingeben. Einen ausgedruckten Parkschein bekommen die App-Nutzer nicht, die hinterlegten Kennzeichen und Parkzeiten werden den Kontrolleuren der Stadt auf ihren Geräten angezeigt. Vorteil für die Nutzer ist, dass sie zunächst eine lange Parkzeit buchen können, falls sie früher wieder fahren diese aber vorzeitig abbrechen können. Das nicht Geld für die nicht benötigte Parkzeit bekommen sie zurück.

Von MAZonline