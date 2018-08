Ludwigsfelde

Ein randalierender Mann hat am Dienstagnachmittag in der Ludwigsfelder Schulstraße Reizgas gegen Polizisten eingesetzt. Die Polizei war gegen 16 Uhr von einer Frau darüber informiert worden, dass der Mann in seiner Wohnung randaliere. Als die Beamten vor Ort eintrafen, ließ sich der 31-Jährige von ihnen nicht beruhigen, sondern bedrohte die Einsatzkräfte durch ein Fenster mit Reizgas und einem gefährlichen Gegenstand. Worum es sich genau handelte, teilte die Polizei nicht mit. Anschließend versprühte der Mann das Gas aus dem Fenster heraus auf die Einsatzkräfte. Dabei wurden eine Zeugin und zwei Rettungssanitäter leicht verletzt. Schließlich konnten die Polizisten den Mann überreden, seine Wohnung zu verlassen. Draußen konnten sie ihn überwältigen und fixieren. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik eingewiesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von MAZonline