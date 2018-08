Ludwigsfelde

Unbekannte haben zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, etwa 100 Meter Stromkabel von einer Baustelle in der Straße der Jugend in Ludwigsfelde gestohlen. In der gleichen Zeit verschwanden von einer zweiten Baustelle noch einmal 50 Meter Kabel. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Von MAZonline