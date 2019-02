Ludwigsfelde

In der Nacht von Montag zu Dienstag ist in Ludwigsfelde ein Transporter gestohlen worden. Als der Nutzer am Dienstag gegen 6 Uhr den Diebstahl bemerkte, ließ er ihn per GPS orten – dabei wurde festgestellt, dass sich das Fahrzeug auf dem Weg nach Polen befand. Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung ein. Inzwischen wurde der Transporter laut der dortigen Polizei in Polen gefunden.

Von MAZonline