Ludwigsfelde

Unbekannte sind zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, auf eine Baustelle an der B101 beim Preußenpark in Ludwigsfelde eingebrochen. Von dort entwendeten sie einen Kehrbesen von einem Radlader. Ein Mitarbeiter einer Straßenbaufirma informierte am Dienstagmorgen die Polizei von dem Diebstahl. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei fotografierte Spuren am Tatort und nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline