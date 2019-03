Ludwigsfelde

Bei einer Personenkontrolle in Ludwigsfelde haben Polizisten am Sonntag gegen 19.40 Uhr einen 39-jährigen auf einem Fahrrad überprüft. Während des Gespräches rochen die Beamten Cannabis und durchsuchten ihn. Sie fanden verdächtige Substanzen und entsprechendes Zubehör. Der Tatverdächtige bat sodann kurz Wasser lassen zu dürfen, was er für einen Fluchtversuch nutzte. Die Beamten konnten ihn aber wieder einholen und festhalten.Der 39-Jährige musste sie dann zur Polizeiinspektion nach Luckenwalde begleiten. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline