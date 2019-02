Ludwigsfelde

Ein Auto ist am Montag gegen 10 Uhr vor der Jet-Tankstelle in der Donaustraße in Ludwigsfelde beim zurücksetzen mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Von MAZonline