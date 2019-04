Ludwigsfelde

Gleich zwei Autofahrer, die unter Drogen standen, hat die Polizei am Montag in Ludwigsfelde erwischt. Gegen 8.40 Uhr stoppte sie in der Potsdamer Straße einen Sprinter, bei dessen Fahrer ein Schnelltest positiv reagierte. Der 26-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und durfte nicht weiterfahren. Bereits gegen 6.50 Uhr hatten Beamte in der Straße der Jugend einen 30-Jährigen aus Berlin angehalten. Auch bei diesem wurde festgestellt, dass er Drogen genommen hatte. Auch er musste eine Blutprobe abgeben.

Von MAZonline