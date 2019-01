Ludwigsfelde

Ein 20-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße auf Höhe der Hausnummer 20 in Ludwigsfelde von zwei unbekannten Männern angegriffen worden. Der 20-Jährige war zu Fuß unterwegs, als die zwei Männer hinter ihm auftauchten. Nach ersten Ermittlungen der Polizei schlug einer der beiden Männer mit der Faust in das Gesicht des 20-Jährigen, woraufhin der andere der beiden Täter plötzlich mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf des Mannes schlug. Der verlor daraufhin das Bewusstsein.

Schläger waren verschwunden

Nachdem der junge Mann sein Bewusstsein wiedererlangt hatte, waren die beiden unbekannten Schläger nicht mehr am Tatort. Der Mann wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort in der Friedrich-Engels-Straße und sucht nun nach den beiden Schlägern.

Die Beamten ermitteln zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Von MAZonline