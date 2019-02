Ludwigsfelde

Ein 2-jähriges Kind und eine 35-jährige Frau sind am Mittwoch gegen 10.30 Uhr bei einem Unfall auf der Zossener Landstraße in Ludwigsfelde verletzt worden. auf Höhe der Rheinfelder Allee. Ein Renault war auf einen Peugeot aufgefahren, in dem die 35-Jährige und ihr Sohn saßen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Renault war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Schaden liegt bei 18.000 Euro.

Von MAZonline