Personalnot in Rathaus und Kitas

Ludwigsfelde Ludwigsfelde - Personalnot in Rathaus und Kitas Tiefbau-Ingenieure hat die Autobauerstadt dank öffentlicher Stellensuche gefunden, doch Dutzende Posten sind noch unbesetzt.

Überall Personalnot - die Stadt Ludwigsfelde sucht sowohl auf ihrer Internetseite als auch mit solch großen Aufstellern an wichtigen Verkehrspunkten wie hier am Kreisverkehr in Bahnhofsnähe nach neuen Mitarbeitern. Quelle: Jutta Abromeit