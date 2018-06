Ludwigsfelde

Unbekannte haben verfassungsfeindliche Symbole an eine Autobahnbrücke an der Verbindungsstraße zwischen Potsdamer Straße und Ludwigsfelder Damm in Ludwigsfelde gesprüht. Entdeckt wurden sie am Montagmorgen. Die Polizei ermittelt und hat die Entfernung der Symbole veranlasst.

Von MAZonline