Ludwigsfelde

Ein 29-Jähriger Fahrradfahrer ist am Freitag gegen 7.30 Uhr bei einem Unfall auf der Theodor-Fontane-Straße in Ludwigsfelde verletzt worden. Die am Unfall beteiligte Autofahrerin flüchtete.

Der Radler kam aus Richtung der Kristalltherme und wollte nach links in die Maxim-Gorki-Straße abbiegen. Auf der Kreuzung kollidierte er mit dem Hinterrad mit einem sich nähernden Auto, das aus Richtung Potsdamer Straße kam. Der 29-Jährige stürzte. Das Auto fuhr weiter und bog Richtung Kristalltherme ab. Nach Angaben des Radlers handelte es sich bei dem Wagen um einen schwarzen Opel Corsa, der von einer kurzhaarigen Frau gefahren wurde.

Nach dem Unfall war der 29-Jährige zunächst weitergefahren, wegen zunehmender Schmerzen in der linken Schulter und dem linken Ellenbogen musste er dann jedoch ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen für den Unfall, unter anderem einen zweiten Radfahrer. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 03371/6000 an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming in Luckenwalde wenden oder das Hinweisformular auf der Internetseite der Polizei unter www.polizei.brandenburg.de nutzen.

Von MAZonline