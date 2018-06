Ludwigsfelde

Ein beladener Sattelzug ist am Mittwoch gegen 1.30 Uhr auf der B101 Richtung Potsdam in Höhe Brandenburgpark in Ludwigsfelde von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Diese wurde auf 150 Metern Länge zerstört, Zugmaschine und Lkw waren nicht mehr fahrbereit, Betriebsflüssigkeiten liefen aus. Die Feuerwehr beseitigte diese. Der Lkw und der Auflieger mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Straßenmeisterei setzte die Leitplanke wieder instand. Dafür musste die rechte Spur gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau. Erst gegen 8.30 Uhr konnte die Bundesstraße wieder komplett freigegeben werden. Der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

In einer früheren Fassung des Textes hieß es, der Unfall sei auf der A10 passiert. Das war eine Fehlinformation.

Von MAZonline