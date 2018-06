Rangsdorf

Der Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Unfall auf der A10 Richtung Magdeburg, zwischen Rangsdorf und Genshagen, am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Transporter auf einen Mercedes-Sattelzug aufgefahren, der am Ende eines Staus anhalten musste. Der Transporterfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften geborgen werden, anschließend flog ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus. Der Sattelzug konnte selbstständig zum nächstgelegenen Parkplatz fahren. Am Kleintransporter entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 40 000 Euro geschätzt. Während der Rettungsarbeiten musste die A10 Richtung Magdeburg voll gesperrt werden. Es entstand ein Stau bis zum Schönefelder Kreuz. Erst gegen 13.30 Uhr war die Unfallstelle beräumt.

Von MAZonline