Ludwigsfelde

In der Nacht zu Donnerstag ist ein Unbekannter in der August-Bebel-Straße in Ludwigsfelde gegen ein geparktes Auto gefahren. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer. Der Autobesitzer bemerkte den Lackschaden von geschätzt 600 Euro am nächsten Morgen und informierte die Polizei.

Von MAzonline