Die Ludwigsfelder Stadtverordneten haben die verkaufsoffenen Sonntage für 2018 festgelegt. Am 27. Mai (Grillmeile), 1. Juli (Fußball-WM), 19. August (Siegerehrung Rollertreffen), 2. Dezember (1. Advent) und am 23. Dezember (Adventsbummel Ludwig-Arkaden) dürfen Geschäfte in der Stadt von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Von MAZonline