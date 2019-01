Ludwigsfelde

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Freitag, dem 28. Dezember, 0.30 Uhr bis Donnerstag, dem 3. Januar, 1 Uhr auf bisher unbekannte Weise in einen PKW Audi A4 in der Robert-Koch-Straße in Ludwigsfelde und versuchten diesen zu entwenden. Die Manipulation an der Elektronik des Fahrzeuges wurde erst bei der Reparatur in einer Fachwerkstatt bekannt.

Von MAZ