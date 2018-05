Ende Juni sollen zwischen B 101 und Anhalter Bahn Wasser-, Gas- und Glasfaserleitungen für den neuen Industriepark von Ludwigsfelde in der Erde liegen. Auch eine Gashochdruckleitung unter drei Hochspannungsleitungen wird umverlegt. Das alles direkt am Autobahn-Südring und in der Einflugschneise von Schönefeld.